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Суд подтвердил нарушения челябинского продавца на Wildberries

Суд по интеллектуальным правам подтвердил законность решения Челябинского УФАС России в отношении продавца на маркетплейсе Wildberries ООО «Здоровье». Антимонопольная служба установила неправомерность использования товарного знака, похожего на бренд корейской компании, сообщает Челябинское УФАС.

Заявления о возможном нарушении закона «О защите конкуренции» в антимонопольный орган подали индивидуальные предприниматели. По их мнению, упаковка продукции Boto ООО «Здоровье» по внешнему виду максимально имитирует упаковку бренда корейской компании. Доводы о копировании подтвердили эксперты НИУ «Высшая школа экономики» и Федерального института промышленной собственности. Надзорное ведомство установило, что организация незаконно приобрела и использует товарный знак, сходный до степени смешения с товарным знаком корейской компании. Это помогает получать преимущества в предпринимательской деятельности. Действия ООО «Здоровье» признали недобросовестными. Суд подтвердил законность решения антимонопольного органа. Компанию оштрафовали на 100 тыс. руб.

Виталина Ярховска

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