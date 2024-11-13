В Сочи выявили самый высокий средний чек на ювелирные украшения к «11.11»

На распродаже «11.11» Сочи стал лидером с самым высоким чеком за украшения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ювелирный бренд Sokolov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С 9 по 11 ноября 2024 года продажи ювелирных изделий в России значительно выросли. По данным ювелирного бренда, продажи украшений в этот период увеличились на 27% по сравнению с прошлым годом, при этом спрос на золотые украшения 11 ноября вырос на 26%. Наибольшая активность покупателей наблюдалась в розничных магазинах в выходные дни перед распродажей: 9 и 10 ноября спрос вырос на 67 и 21% соответственно, а на маркетплейсах продажи подскочили на 124%.

Средний чек на ювелирные украшения в период распродажи составил 9,9 тыс. руб., что на 28% больше, чем в прошлом году. Однако самые крупные суммы зафиксировали именно в Сочи, где средний чек достиг 13,9 тыс. руб. Следом за Сочи расположились Казань (12,4 тыс. руб.), Санкт-Петербург (12,3 тыс. руб.) и Москва (10,9 тыс. руб.). Среди наиболее популярных покупок россиян — кольца, серьги и браслеты, а также изделия с бриллиантами.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт попал в топ лучших городов для шопинга. Первые строчки рейтинга забрали Москва и Санкт-Петербург.

Мария Удовик