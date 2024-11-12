Сочи попал в топ лучших городов для шоппинга

Сочи вошел в топ популярных городов для шоппинга среди россиян с 9% голосов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и кошелька ЮMoney. Лидерами опроса остаются Москва и Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В исследовании приняли участие россияне из разных регионов страны, и их выбор продиктован не только размером городов, но и уникальными характеристиками каждого направления. Москву как главный город для шопинга назвали 73% респондентов, а Санкт-Петербург — 46%. Екатеринбург и Казань набрали по 13%, Калининград — 11%, а Владивосток — 10%.

Сочи, будучи курортным городом, предлагает туристам не только отдых, но и широкий выбор торговых точек и бутиков. Среди решающих факторов россияне называют разнообразие магазинов, частые распродажи и наличие как зарубежных, так и местных брендов. Так, 73% опрошенных заявили, что предпочитают города с богатым выбором торговых центров и бутиков. А 28% россиян отметили важность наличия международных и местных брендов, в том числе российских дизайнеров. Частое обновление коллекций оценили 29% опрошенных, а значительное число — 24% — отметили особую привлекательность городов, где можно найти изделия отечественного производства.

Опрос также показал, что каждый четвертый россиянин — любитель шопинга. При этом 14% предпочитают делать покупки исключительно с семьей или друзьями, а 10% ходят по магазинам только в период распродаж. В то же время 18% респондентов отметили, что предпочитают шопинг в онлайн-формате, а 36% вообще не испытывают интереса к покупкам. Среди россиян, которые любят ходить по магазинам, 55% чаще всего покупают одежду и обувь, 16% — косметику и средства по уходу, 7% предпочитают технику, 5% — товары для дома.

Результаты исследования также показали рост покупательской активности перед ноябрьскими распродажами. С 20 октября по 4 ноября 2024 года в Москве количество покупок выросло на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот увеличился на 23%, а количество покупателей выросло на 25%. За ней следует Екатеринбург, где количество покупок выросло на 58%, оборот — на 25%, а количество покупателей — на 30%. В Москве наибольшим спросом пользовалась одежда: покупок в этой категории стало на 31% больше, а оборот вырос на 51%.

Популярность шопинга в разных городах определяется также затратами на покупки. Так, 23% опрошенных тратят на один поход в магазин до 3 тыс. руб., 33% — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а 15% тратят на шопинг от 5 тыс. до 8 тыс. руб. До 10 тыс. руб. готовы тратить 8%.

Мария Удовик