Сочинские дзюдоисты завоевали семь медалей международных соревнований

Представители Сочи завоевали семь медалей на X Юбилейном Кубке вызова РФСО «Локомотив» в Нальчике. Это международные соревнования по дзюдо, в которых приняли участие около 1,2 тыс. спортсменов 2011–2013 года рождения из 40 регионов России, а также из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Грузии, Киргизии, Казахстана и Узбекистана, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В весовой категории до 36 кг победу одержала сочинская дзюдоистка Елизавета Карачинова. Вторые места в своих категориях заняли Алина Берсекова, Анастасия Копейкина и Дарья Гаврилова. Бронзовые медали городу принесли Медина Алханова, Семен Пищерев и Амелия Козару.

Руководитель департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников отметил, что на курорте в спортивных секциях дзюдо занимаются более 3,2 тыс. человек. Большая их часть — 2,3 тыс. — дети. Господин Мирошников поздравил сочинских спортсменов с высоким результатом на соревнованиях.

«Ъ-Сочи» писал, что представительница курорта Иванна Коваль стала чемпионкой «Кубка мира — 2024» по тхэквондо. Соревнования прошли в Узбекистане.

Вячеслав Рыжков