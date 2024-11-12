Сочинская спортсменка стала чемпионкой «Кубка мира — 2024» по тхэквондо

Спортсменка из Сочи Иванна Коваль стала чемпионкой «Кубка мира — 2024» по тхэквондо. Соревнования прошли в Узбекистане. Турнир в Ташкенте посетили 1,2 тыс. спортсменов из 20 стран, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочинские спортсмены вошли в состав российской сборной. Тренер федерации тхэквондо ГТФ города Сочи Иванна Коваль стала чемпионкой среди женщин в весовой категории до 52 кг. Она победила соперниц из Монголии, Узбекистана и Кыргызстана.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников поздравил тхэквондистку с победой. Он отметил, что у госпожи Коваль была большая и верная группа поддержки из коллег и воспитанников.

В мэрии напомнили, что спортсменка также является абсолютной чемпионкой России 2023 года, чемпионкой Кубка мира 2022 года, чемпионкой Европы 2021 года по тхэквондо ГТФ.

«Ъ-Сочи» писал, что хоккейный клуб «Сочи» проиграл «Торпедо» со счетом 1:7 в матче КХЛ. Игра прошла днем накануне, 11 ноября, в Нижнем Новгороде.

Вячеслав Рыжков