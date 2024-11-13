Жога и Куйвашев пообещали жителям Первоуральска решить проблему с транспортом

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели встречу с жителями микрорайона Динас в Первоуральске, жители которого выступают против отмены автобусного маршрута №15. Видео со встречи опубликовал близкий к правительству региона Telegram-канал «Не для протокола».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

По словам местной жительницы Татьяны Цепиловой, власти Первоуральска планируют оптимизировать автобусный маршрут, который соединяет микрорайон «со всей инфраструктурой» в городе. В частности, на маршруте №15 жители могут доехать до больницы, стоматологии, политехникума, Ледового дворца, Дворца водных видов спорта, МФЦ, отдела МВД и женской консультации. «Этого маршрута нас хочет лишить администрация Первоуральска, прошу вас разобраться, помочь нам и уделить время, какие автобусы, их сложно назвать автобусами, приезжают за нами»,— призвала губернатора и полпреда госпожа Цепилова.

Она добавила, что в общественном транспорте не созданы условия для инвалидов, травмированных людей и родителей с колясками.

Евгений Куйвашев заверил, что власти региона «погрузятся в эту проблему». «После того, как будут приняты решения, обязательно с вами посоветуемся»,— отметил он.

Татьяна Цепилова призвала губернатора «уделить время на обсуждение остальных проблем» в городе. «Мы не доверяем нашей администрации Первоуральска, абсолютно не доверяем»,— сказала она и напомнила, что во вторник жители микрорайона «отстояли детскую больницу».

Господин Куйвашев опроверг информацию о планах полностью закрыть поликлинику в микрорайоне для проведения ремонта. «Изначально было запроектировано так, что поэтапный ремонт, по-другому как ее закрывать? Я не знаю, то ли это могут как обычно наши люди где-то спровоцировать какой-то вопрос, мы никогда не закрываем полностью все лечебные учреждения, делается все поэтапно»,— сказал глава региона.

Полпред Артем Жога добавил, что также подключится к решению проблем жителей Первоуральска. «Я сразу могу сказать, я все не могу физически прочитать (обращения.— «Ъ-Урал»), я и так до ночи их читаю, очень много повторяется»,— сказал он.

По данным полпредства, в среду Артем Жога отправился с рабочим визитом в Первоуральск. В ходе поездки он посетил Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), образовательный центр АНО «Институт развития дуального образования», лицей №21 и поликлинику в микрорайоне Динас. Господина Жогу сопровождают губернатор Евгений Куйвашев и мэр Первоуральска Игорь Кабец.

Василий Алексеев