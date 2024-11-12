Минздрав Свердловской области опроверг закрытие больницы в Первоуральске

В Министерстве здравоохранения Свердловской области опровергли информацию о закрытии поликлиники в Первоуральске и пояснили, что ремонт больницы будет проходить поэтапно. Ответ минздрава последовал на выступление жителей, которые обеспокоились закрытием поликлиники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В минздраве заверили, что ремонт поликлиники в Первоуральске будет проходить поэтапно

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В минздраве заверили, что ремонт поликлиники в Первоуральске будет проходить поэтапно

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Видео, на котором местные жительницы, пришедшие вместе с детьми зданию поликлиники, обращаются к губернатору Свердловской области и министру здравоохранения региона Андрею Карлову, опубликовано во вторник, 12 ноября, в telegram-канале «ЧП Урал».

«Детскую больницу, где мы и наши дети всю жизнь наблюдались, хотят перенести в город, чтобы мы с нашими малышами добирались на автобусе, на котором нужно ехать 20-25 минут и делать пересадку. Мы просим губернатора и министра здравоохранения решить этот вопрос до 1 января 2025 года»,— заявила одна из участниц акции.

В минздраве Свердловской области прокомментировали, что «ремонт поликлиники будет проходить поэтапно, медицинская помощь населению не прекратится». «Напомним, в прошлом году прошел первый этап ремонта в поликлинике: в здании отремонтировали кровлю и заменили все оконные конструкции. Детская поликлиника уже отремонтирована и продолжает свою работу, то есть закрываться не собирается»,— сообщили в минздраве.

Главный врач «Городской больницы Первоуральска» Александр Рожин отметил, что на капитальный ремонт больницы было выделено 147,3 млн руб. «В Первоуральске по соцсетям и чатам разлетается информация о том, что якобы взрослая поликлиника на Динасе, где в следующем году начнется масштабный капитальный ремонт, переедет в здание детской горбольницы №3. Фейковую информацию разгоняют намеренно. Еще раз повторю: никто никуда не переезжает»,— написал он в своих социальных сетях.

Накануне, 11 ноября, в сообществе «Городской больницы Первоуральска» был опубликован пост, в котором сообщалось, что поликлинику в мкр. Динас «ожидает масштабный капитальный ремонт». «В следующем году в здании полностью поменяют инженерные системы, капитально отремонтируют коридоры, лестничные пролеты и кабинеты. Внутреннее благоустройство помещений будет организовано по модели "бережливого производства", с открытой регистратурой, ярким дизайном, системой навигации, с разделениями потоков и новой мебелью»,— сказано в сообщении. Также отмечается, ремонт всего здания, включая помещения, арендованные детской больницей, будет проходить поэтапно. «Никакого переноса или закрытия не планируется. Медицинская помощь взрослому и детскому населению не прекратится, будет оказываться в полном объеме»,— добавили в больнице.

Анастасия Таначева