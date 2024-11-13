В Учалинском районе школьный автобус столкнулся с Lada Granta

Госавтоинспекция в Башкирии выясняет обстоятельства ДТП с участием школьного автобуса ПАЗ и Lada Granta в Учалинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла сегодня около 13:00 в селе Кунакбаево. По предварительным данным, водитель школьного автобуса, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу Lada Granta.

В салоне автобуса было десять детей и сопровождающий. Никто из участников ДТП не пострадал, отмечается в релизе.

Прокуратура Башкирии контролирует установление обстоятельств ДТП.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 11 ноября в Аскинском районе автобус со школьниками съехал в кювет. Один из находившихся в салоне семерых детей отправлен в больницу. Прокуратура проводит проверку по факту аварии. Глава СКР затребовал доклад по расследованию уголовного дела.

Майя Иванова