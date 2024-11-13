В уфимском вузе проводят проверку санитарного состояния аудиторий

Прокуратура Кировского района Уфы совместно со специалистами территориального Управления Роспотребнадзора проводит проверку информации о ненадлежащем санитарном состоянии аудиторий и комнат общежития в университете, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— отмечается в релизе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Управление Роспотребнадзора по Башкирии объявило Башгосмедуниверситету предостережение о недопустимости нарушений санитарного законодательства из-за клопов в аудиториях. Видео с информацией о насекомых было опубликовано 7 ноября в соцсетях.

Майя Иванова