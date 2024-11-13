В Казани ищут человека, разгромившего арт-объект в Горкинско-Ометьевском лесу

В Казани неизвестный разрушил зеркальный лабиринт в Горкинско-Ометьевском лесу. Об этом сообщили в дирекции парков и скверов города.

Инцидент произошел ночью 11 ноября. Посетитель Горкинско-Ометьевского леса разрушил арт-инсталляцию.

Дирекция парков и скверов Казани подала заявление в полицию.

«Для упрощения работы полиции и поиска вандалов публикуем видео. Просим сообщить нам, если узнали кого-то»,— говорится в сообщении дирекции.

Сейчас оценивают ущерб, нанесенный арт-объекту. После этого в зеркальном лабиринте проведут восстановительные работы. Арт-инсталляция временно закрыта для посетителей.

Диана Соловьёва