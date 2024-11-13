Объявили новые торги на создание стандарта транспортного обслуживания челябинцев

Министерство дорожного хозяйства Челябинской области объявило новую закупку для разработки регионального стандарта транспортного обслуживания населения. Начальная стоимость контракта повысилась до 61,5 млн руб., на 2,1 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Подрядчику нужно будет собирать данные о пассажиропотоках, оценивать качество работы транспорта и выявлять основные проблемы, прогнозировать объем перевозок пассажиров и спроса. В региональном плане должна быть информация о том, как обеспечить безопасность пассажиров и повысить качество их обслуживания. Также исполнитель должен провести анализ существующего распределения полномочий по организации транспортного обслуживания. Необходимо найти варианты устранения дублирующих маршрутов и спрогнозировать наиболее востребованные виды общественного транспорта.

Одним из направлений работы будет подготовка плана развития интеллектуальной системы, которая сможет определять загруженность улиц и выбирать оптимальный режим работы светофоров, чтобы уменьшить автомобильные пробки и ускорить движение потока. Приоритет движения на дорогах будут отдавать общественному транспорту. При этом заказчику нужно составить план мероприятий, после выполнения которых рельсовый и электрический транспорт (трамваи, троллейбусы, электробусы, метрополитен) обеспечит более высокую социально-экономическую эффективность по сравнению с использованием автобусов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», первую закупку на разработку регионального стандарта транспортного обслуживания отменило УФАС России по Челябинской области из-за жалобы одного из потенциальных поставщиков. Заказчик, по его мнению, требовал от подрядчика наличие в штате 24 сотрудников с учеными степенями кандидатов и докторов наук. Именно такое количество работников обеспечило бы максимальное количество баллов по одному из критериев. Компания посчитала, что это даст преимущество организации, с которой выгодно сотрудничать министерству. Антимонопольная служба согласилась с этим доводом, так как подобным критериям соответствовал только один участник закупки — ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», набравший 95,64 баллов. УФАС пришло к выводу о том, что условие, которое поставил заказчик, ограничило конкуренцию и предоставило преимущество единственному подрядчику. С победителем аукциона региональному миндортрансу запретили заключать контракт.

В документах новой закупки требований о наличии в штате определенного количества сотрудников нет. Разрабатывать стандарт подрядчик может до 15 ноября 2025 года. Подача заявок продлится до 27 ноября.

Виталина Ярховска