«Брусника» показала, как планируют отреставрировать большой чертежный зал УрФУ

В Уральском федеральном университете (УрФУ) в 2025 году планируют приступить к реконструкции большого чертежного зала. Концепцию разработал местный девелопер «Брусника».

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Как рассказали в пресс-службе компании, большой чертежный зал (БЧЗ) — это двусветное пространство, расположенное на четвертом этаже главного учебного корпуса УрФУ, здания, построенного в 1930-е в стиле советской неоклассики и являющегося объектом культурного наследия федерального значения.

«За 90 лет БЧЗ несколько раз перепроектировался и, будучи разделённым на восемь учебных аудиторий, потерял свой изначальный смысл. Ключевой идеей реставрации зала стало возвращение ему исторического облика при сохранении атмосферы советской инженерной школы и одновременном приспособлении к современному образовательному процессу»,– рассказали в «Бруснике».

Площадь зала составляет 620 кв. м. Согласно проекту здесь запланировано восстановление капителей, кесонных потолков и зенитного фонаря, площадь остекления которого 285 кв. м. Предположительно он разрушился после взрыва на станции Свердловск-Сортировочный в 1988 году. После окончания работ высота потолков в центральной части зала увеличится с 5 до 13,4 метров. Под зенитным фонарем разместятся аудитория и лекторий, в зале оборудуют коворкинг с библиотекой, появится кабинет для преподавателей.

Приступить к реконструкции хотят в 2025 году, она займет около двух лет. «Брусника» занимается восстановлением в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, которое заключили в июне 2024.

Согласно данным сервиса Rusprofile.ru, основным владельцем компании является Алексей Круковский. Компания была основана в 2004 году, штаб-квартира находится в Екатеринбурге.

Мария Игнатова