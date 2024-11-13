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В Краснодарском крае блогеру-сыроеду ужесточен приговорен за смерть сына

Апелляционная инстанция увеличила приговор блогеру-сыроеду Максиму Лютому с восьми до десяти лет лишения свободы за смерть новорожденного сына, умершего от пневмонии на фоне общего истощения. Блогер осужден по ст. 159 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе рассмотрения дела Максим Лютый обвинил во лжи мать ребенка, Оксану Миронову, заявив, что она оговорила его из ревности и желания присвоить его деньги. Он настаивал на том, что любил своего сына Космоса и заботился о нем. Состояние малыша он оценивал по сообщениям в интернет-чатах. Подсудимый просил суд переквалифицировать его действия на ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Однако апелляционная инстанция увеличила тюремный срок. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщал «Ъ», в феврале 2023 года сожительница блогера Оксана Миронова родила ребенка без медицинской помощи. Родители не зарегистрировали новорожденного в ЗАГСе и не поставили его на учет в детской поликлинике. Максим Лютый применял к новорожденному методики «воспитания и оздоровления», в частности обливал холодной водой и использовал суточные голодания. Это привело к истощению и развитию пневмонии у младенца. Когда Максим Лютый и Оксана Миронова обратились за медицинской помощью, было уже поздно и врачи не смоги спасти ребенка.

Оксана Миронова также признана виновной в невыполнении родительских обязанностей и оставлении в опасности, она была приговорена к исправительным работам. Сейчас виновная уже отбыла наказание.

Ева Китаева

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