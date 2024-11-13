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Минсельхоз: рыбоводам Башкирии возместят до 30 млн рублей расходов

Министерство сельского хозяйства Башкирии предоставит субсидии рыбоводческим хозяйствам для возмещения расходов на покупку кормов и мальков. Общий объем субсидий составит 30 млн руб., предприниматели смогут компенсировать до 40% затрат.

Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ

Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ

Для того, чтобы получить субсидию, хозяйства должны предоставить документы, подтверждающие покупку мальков, кормов и добавок. Также необходимы документы, подтверждающие права предпринимателя на водный объект (пруд или карьер), или договор водопользования озером, рекой или водохранилищем.

Идэль Гумеров

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