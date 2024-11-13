Минсельхоз: рыбоводам Башкирии возместят до 30 млн рублей расходов
Министерство сельского хозяйства Башкирии предоставит субсидии рыбоводческим хозяйствам для возмещения расходов на покупку кормов и мальков. Общий объем субсидий составит 30 млн руб., предприниматели смогут компенсировать до 40% затрат.
Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ
Для того, чтобы получить субсидию, хозяйства должны предоставить документы, подтверждающие покупку мальков, кормов и добавок. Также необходимы документы, подтверждающие права предпринимателя на водный объект (пруд или карьер), или договор водопользования озером, рекой или водохранилищем.