Минсельхоз: рыбоводам Башкирии возместят до 30 млн рублей расходов

Министерство сельского хозяйства Башкирии предоставит субсидии рыбоводческим хозяйствам для возмещения расходов на покупку кормов и мальков. Общий объем субсидий составит 30 млн руб., предприниматели смогут компенсировать до 40% затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ

Для того, чтобы получить субсидию, хозяйства должны предоставить документы, подтверждающие покупку мальков, кормов и добавок. Также необходимы документы, подтверждающие права предпринимателя на водный объект (пруд или карьер), или договор водопользования озером, рекой или водохранилищем.

Идэль Гумеров