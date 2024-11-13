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Стало известно, какое топливо в Сочи стоит дороже, чем в других городах Кубани

Цены на бензин и дизельное топливо в Сочи оказались выше, чем в среднем по Краснодарскому краю. С данными исследования Краснодарстата ознакомился «Ъ-Сочи».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Анализ цен на топливо в городах Краснодарского края показал, что на курорте стоимость бензина и дизельного топлива выше. Особенно заметна разница в цене на бензин АИ-95. Стоимость этого топлива в Сочи достигает 63 руб. за литр, тогда как в Краснодаре и Армавире она составляет 59 руб. АИ-92 стоит 55 руб. за литр, что также выше по сравнению с 53–54 руб. в других городах края. Бензин АИ-98 обойдется автовладельцам в Сочи в 83 руб. за литр, в то время как в Краснодаре цена держится на уровне 77 руб.

Дизельное топливо в Сочи и Новороссийске стоит 64 руб. за литр. В Туапсе, Ейске, Армавире и Краснодаре топливо обойдется водителям в 63 руб. за литр.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте выявили более 35 нарушений на объектах потребительской сферы и АЗС. В ходе рейда проверили 53 объекта. Выявленные недочеты планируют исправить до конца ноября.

Мария Удовик

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