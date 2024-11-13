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Более 30 нарушений выявили на объектах потребительской сферы и АЗС в Сочи

В ходе мониторинга на улице Виноградной в Сочи комиссия выявила ряд нарушений на объектах потребительской сферы и АЗС. Выявленные недочеты должны устранить до конца месяца, сообщает МЦУ курорта.

Фото: МЦУ Сочи

Фото: МЦУ Сочи

Выездная комиссия проверила 53 объекта потребительской сферы и автозаправочные станции на Виноградной улице в Сочи и зафиксировала 37 замечаний, касающихся соблюдения правил благоустройства и санитарного состояния. Все нарушения должны устранить к концу ноября.

Специалисты также выявили два случая мелкорозничной торговли в несанкционированных местах. По каждому из них составили административные протоколы. Подобные проверки планируют проводить на регулярной основе, уточнили в центре.

Мария Удовик

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