В Екатеринбурге на улице Тверитина произошла крупная коммунальная авария

На ул. Тверитина в Екатеринбурге произошла крупная коммунальная авария. По словам очевидцев, на дорогах разлился кипяток.

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Как передает корреспондент «Ъ-Урал», на месте работают сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), сейчас последствия аварии ликвидируются.

В пресс-службе ЕТК «Ъ-Урал» сообщили, что авария произошла около 11:00. На месте работают 22 специалиста и 15 единиц техники. После этого параметры теплоснабжения и ГВС будут полностью восстановлены.

Полина Хабарова