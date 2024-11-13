«Россети Тюмень» построили линии электропередачи для логистического центра Ozon

Компания «Россети Тюмень» выполнила технологическое присоединение первой очереди распределительного центра Ozon в селе Успенка Тюменской области, сообщила пресс-служба «Россети Тюмень».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Для подключения двух павильонов площадью более 66 тыс. кв. метров, ангара и трех контрольно-пропускных пунктов энергетики проложили две кабельные линии общей протяженностью порядка 6 км»,— говорится в сообщении. Они необходимы для выдачи 2 МВт мощности. Инвестиции в проект составили около 100 млн руб.

Ранее сообщалось, что распределительный центр Ozon в Тюменской области планируется запустить в эксплуатацию в 2025 году. Он позволит создать около 6 тыс. рабочих мест.

Алексей Буров