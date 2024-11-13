В Кисловодске сезон работы фонтанов завершился почти на месяц позже обычного

Фонтаны в Кисловодске проработали почти на месяц дольше, чем обычно – до середины ноября, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев в своем Telegram-канале. Традиционно сезон завершается во второй половине октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / moiseev_eugene Фото: t.me / moiseev_eugene

По словам главы Кисловодска, работа городских фонтанов была продлена ввиду благоприятных погодных условий и увеличения турпотока. В связи с наступлением зимы принято решение о завершении сезона.

До конца недели планируется провести консервацию фонтанов на ул. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Герцена, ул. Ходжаева, на курортном бульваре, а также в скверах рядом с санаторием им. Семашко и возле памятника Ленину. После консервации на объектах очистят чаши и проведут ремонт.

Фонтаны снова заработают в апреле 2025 года.

Анастасия Казуков