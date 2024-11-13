15 ноября в Альметьевске пройдет внеочередная сессия совета

В Альметьевске 15 ноября запланирована внеочередная сессия совета района. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе главы города.

В пресс-службе рассказали, что повестка заседания не определена.

Сегодня в СМИ появилась информация, что глава Альметьевска Тимур Нагуманов может скоро покинуть свой пост. На вопрос «Ъ Волга-Урал» об отставке господина Нагуманова в пресс-службе главы города отказались от комментариев.

Тимур Нагуманов возглавляет Альметьевск с 2019 года. Ранее он был первым заместителем руководителя исполкома Альметьевского района, уполномоченным по защите прав предпринимателей и главой Дрожжановского района.

Диана Соловьёва