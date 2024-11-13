В Казани реставрируют старый аэровокзал для создания общественного пространства

В Казани продолжаются работы по реставрации старого аэровокзала, который превратят в общественное пространство. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Здание аэровокзала, расположенное на улице Патриса Лумумбы, было возведено по проекту архитектора Николая Макарени в 1954 году. Оно является памятником сталинской архитектуры и связано с историей гражданской авиации республики. После закрытия аэропорта в 2001 году здание использовалось под офисные помещения, что привело к изменениям в его внешнем облике.

На данный момент проводятся работы по укреплению стен и фасадов, восстановлению декоративных элементов, ремонту кровли и модернизации инженерных коммуникаций. Здание будет приспособлено для современного общественного использования с сохранением исторического облика.

В июле сообщалось, что здание аэровокзала переоборудуют под офисы и ресторан.

Анар Зейналов