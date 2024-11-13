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Коммерсантъ FM
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Детский омбудсмен: до конца года в РФ вернется еще одна группа детей из Сирии

Аппарат уполномоченного по правам ребенка отправится в Дамаск для возвращения в Россию очередной группы российских детей. Планируется, что они прибудут до конца года. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова напомнила, что при содействии аппарата уполномоченного в Россию вернулись 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.

Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В ближайшие дни у нас готовится выезд очередной в Дамаск, оттуда уже на курдскую сторону, в лагеря беженцев. Есть сейчас договоренность по определенной группе детей, которую мы планируем вернуть на родину»,— сказала госпожа Львова-Белова журналистам в Новосибирске (цитата по «Интерфаксу»).

Детский омбудсмен рассказала, что международная деятельность института уполномоченного расширилась. Сейчас также ведется помощь детям в Африке, Южной Осетии и Абхазии.

Проблема присутствия детей российских граждан на Ближнем Востоке возникла в связи с тем, что некоторые россияне воевали на стороне «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в РФ). Работа по возвращению детей ведется с 2017 года.

Подробнее о проблеме — в публикации «Ъ» 2017 года «Российских детей ищут на чужой войне».

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