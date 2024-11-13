«Уральские авиалинии» оштрафовали за срыв и задержку рейсов

Авиакомпанию «Уральские авиалинии» оштрафовали за задержку вылета, а затем и срыв последующего. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

1 сентября вылет самолета по маршруту Хабаровск — Екатеринбург был задержан авиакомпанией по причинам, не связанным с обеспечением безопасности полетов. «Это повлекло невозможность пассажиров осуществить дальнейший перелет по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург»,— сказано в сообщении.

По ч. 2 ст. 14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) авиаперевозчика оштрафовали на 41 тыс. руб.

Полина Хабарова