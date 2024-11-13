Татарстан вошел в пятерку лидеров по регистрации гаражей

С начала действия «гаражной амнистии» в Татарстане зарегистрировано более 17 тыс. объектов, включая гаражи и земельные участки. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра республики.

С сентября 2021 года, когда была запущена программа, в Татарстане зарегистрировано 7134 гаража и 10 147 земельных участков. В 2024 году уже оформлено 4521 объект, из которых 1562 — гаражи и 2959 — земельные участки. Татарстан стал одним из лидеров в стране, наряду с Омской, Московской и Тюменской областями, а также Приморским краем.

С момента начала программы в России зарегистрировано почти 470 тыс. объектов. Программа продолжает демонстрировать положительную динамику: с начала 2024 года было оформлено более 150 тыс. объектов, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены изменения по 23,8 тыс. объектов, что позволит собственникам оформить землю под гаражами.

Росреестр продолжает совершенствовать правоприменительную практику. С 9 ноября 2024 года вступили изменения в закон, расширяющие упрощённый порядок регистрации для двухэтажных гаражей. Программа «гаражной амнистии» продлится до 1 сентября 2026 года.

Гаражная амнистия — это программа, позволяющая владельцам не зарегистрированных в Росреестре гаражей узаконить право собственности на землю под ними. Это упрощение оформления, призванное привести в порядок сферу гаражного строительства и избежать потерь для государства, которые возникают из-за отсутствия налогов на имущество и землю, а также из-за неясности прав собственности.

В сентябре сообщалось, что лидером среди зарегистрированных объектов «гаражной амнистии» в Татарстане стали Набережные Челны, где зарегистрировано 4,8 тыс. объектов.

Анар Зейналов