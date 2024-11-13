В Свердловской области на 26% выросло число сделок на рынке вторичного жилья

В Свердловской области по итогам октября выросло количество сделок на вторичном рынке жилья. По данным регионального Управление Росреестра, в октябре было зарегистрировано 12,8 тыс. прав на основании договоров купли-продажи. При этом в сентября было 10,1 тыс. аналогичных операций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В текущем месяце 36% сделок приходится на Екатеринбург»,– рассказал руководитель Управления Игорь Цыганаш. По его словам, наибольшее количество договоров купли-продажи зафиксировано в Академическом районе, второе место занимает ЖБИ, третье место – Сортировка.

Помимо Екатеринбурга, среди городов, лидирующих по количеству зарегистрированных прав – Нижний Тагил (1,2 тыс.), Каменск-Уральский (516), Первоуральск (433) и Сысерть (315).

Мария Игнатова