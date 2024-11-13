Сочи попал в топ-3 популярных у зумеров мест отдыха

Сочи занял вторую строчку в рейтинге популярных среди россиян в возрасте от 18 до 26 лет мест отдыха. Курорт посетили 12,7% путешественников (+38% за год), пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Аналитики проанализировали бронирования авиабилетов за период с мая по октябрь 2024 года. Выяснилось, что самый популярный у зумеров город — Москва. На столицу пришлось 22,4% спроса, однако за год интерес к Москве снизился на 13%. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург с долей 11,3% (–15%).

Также среди популярных у молодежи городов оказались Калининград (8,9%), Казань (3,3%), Махачкала (3,2%), Екатеринбург (3,1%), Минводы (2,7%), Уфа (2,2%) и Самара (1,9%). По сравнению с 2023 годом спрос на Казань вырос на 10%. У Самары, Махачкалы и Минвод отмечено падение на 29%, 23% и 20% соответственно.

Из зарубежных направлений молодые люди предпочитают Сеул — 9,4% бронирований. Это в три раза больше, чем годом ранее. На втором месте Стамбул с 5,7% спроса (–28% за год), а на третьем — Дубай с долей 5,6%, как и в 2023 году. Среди популярных у зумеров зарубежных городов отмечены Ереван (5,1%), Токио (4,7%), Баку (4,0%), Шанхай (3,7%), Ташкент (3,6%), Алматы (3,3%) и Бангкок (3,0%).

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи оказался одним из самых популярных направлений у пассажиров из Санкт-Петербурга и Красноярска. Востребованы также Москва и Калининград.

Вячеслав Рыжков