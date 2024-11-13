В Чувашии откроют новый пост противопожарной службы в селе Чурачики

В селе Чурачики Цивильского района Чувашии появится отдельный пост противопожарной службы, что усилит безопасность 21 населенного пункта с общей численностью более 3,2 тыс. человек. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства, которое провел глава Чувашии Олег Николаев.

На территории села Чурачики будет открыт отдельный пост пожарной части №32, а штат региональной службы увеличится на пять человек — с 330 до 335 сотрудников.

В настоящее время в Чувашии функционируют 12 подразделений противопожарной службы, а также пять отдельных постов пожарных частей и восемь постов для охраны социальных объектов. Эти подразделения обеспечивают противопожарную безопасность в 379 населенных пунктах республики.

Анар Зейналов