В 2,5 раза вырос импорт шин в Челябинскую область

За девять месяцев 2024 года весовой объем импорта шин для легковых автомобилей в Челябинскую область увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость ввезенного товара выросла в 3 раза. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Наибольший спрос поставок в регион зафиксирован в июле. Лидером среди импортеров шин с прошлого года остается Китай. Также предприниматели ввозят товар из Беларуси, Казахстана и Швеции.

Виталина Ярховска