Суд обязал мэрию Златоуста снести расселенные аварийные дома

Суд обязал администрацию Златоустовского городского округа снести три аварийных дома, которые ранее были расселены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура Златоуста в апреле текущего года во время проверки установила, что многоквартирные дома №3 на улице 2-й Нагорной, №2 на Мамина-Сибиряка, и №2 по улице Садовой расселены, но не снесены. При этом доступ к объектам не ограничен.

Администрации округа было внесено представление об устранении нарушений закона. Однако власти не стали подготавливать сметную документацию для сноса домов и не заключили соответствующий контракт. Прокуратура подала иск с требованием возложить на администрацию эту обязанность. Суд его удовлетворил. Власти Златоуста должны снести дома в течение четырех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Прокуратура установила контроль за исполнением обязательств.

Виталина Ярховска