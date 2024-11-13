Количество умерших в трудоспособном возрасте мужчин в Башкирии выросло на 18,8%

С январь по сентябрь этого года в Башкирии умерли более 21,1 тыс. мужчин и около 17 тыс. женщин. Как следует из данных Башстата, число умерших среди мужчин по сравнению с таким же периодом прошлого года выросло на 8,7%, среди женщин — на 5%.

Наибольший рост смертности наблюдается среди мужского населения в возрасте от 16 лет до 61 года — за девять месяцев 2024 года умерло более 9,4 тыс. представителей этой половозрастной группы, что выше прошлогодних значений на 18,8%.

Среди женщин трудоспособного возраста количество умерших увеличилось на 9,4%, до 2,1 тыс. человек.

Самое большое количество умерших зафиксировано среди женщин старше трудоспособного возраста — 14,7 тыс., рост к прошлому году составил 4,5%. С начала года умерло 11,5 тыс. мужчин старше 61 года, что больше прошлогодних значений на 1,6%.

В возрасте до 17 лет (включительно) за девять месяцев умерло 249 человек (в 2023 году — 250), до одного года — 105 (в 2023 году — 114).

Идэль Гумеров