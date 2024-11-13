ФСБ предотвратила теракт на подстанции в Нижнем Тагиле, питающей предприятие ВПК

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ФСБ предотвратила теракт на подстанции, питающей одно из предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Как сообщили в пресс-службе ФСБ РФ, возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 30, н. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Был задержан 27-летний функционер запрещенной в РФ проукраинской террористической организации. По данным силовиков, он планировал за деньги совершить теракт на электрической подстанции. У него обнаружили и изъяли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств. В его Telegram нашли переписку с украинскими спецслужбами.

Как следует из видео, которое опубликовал близкий к ФСБ Telegram-канал «Антитеррор Урал», подозреваемый заранее купил два литра бензина, один литр масла, баллончик с краской и три пустых бутылки. «Прибыл сюда сделать коктейли Молотова и устроить пожар на территории электростанции»,— сказал задержанный.

Подозреваемый заключен под стражу. Во время следственных действий он дал признательные показания.

Полина Хабарова