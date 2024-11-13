За последние 30 лет выбросы от предприятий Татарстана сократились более чем на 20%

В последние 30 лет валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана утроился в сопоставимых ценах, а выбросы от предприятий сократились более чем на 20%, об этом журналистам сообщил министр экологии Татарстана Александр Шадриков.

Александр Шадриков сообщил, что в рамках форума «Ростки» республика намерена укреплять сотрудничество с китайскими коллегами в сфере зеленой энергетики. Он не раскрыл конкретные детали, добавив, что на данном этапе стороны будут «делиться опытом».

В пресс-службе Министерства экологии республики отметили, что это стало возможным благодаря внедрению современных производственных технологий.

Влас Северин