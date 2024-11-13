В Курганской области количество краж снизилось на треть

В Курганской области за 10 месяцев 2024 года произошло 1,7 тыс. краж. Это на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Всего в январе-октябре 2024 года в области зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, что на 10,8% меньше показателя за 10 месяцев 2023-го. В общественных местах противоправные действия совершали реже на 30,3%, среди лиц в состоянии опьянения преступлений стало на 23,6% меньше. Количество краж составило 1,7 тыс. инцидентов, что на 33% меньше, чем год назад. При этом на 37,4% реже совершали квартирные кражи, на 8,3% — автомобильные.

Установлено 70 фактов, то есть на 9,1% меньше, нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ), в том числе 35 со смертельным исходом (-20,5 %), 310 фактов (-20,9%) управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию (264.1 УК РФ).

Однако увеличилось количество хулиганств и преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Хулиганств за январь-октябрь 2024 года совершено 13, что на 116,7% больше, чем за 10 месяцев прошлого года. Преступлений в сфере информационных технологий зарегистрировано 4 тыс. Это на 7,4% больше год к году. Число мошенничеств увеличилось на 1,5% и составило 1,5 тыс. инцидентов.

Виталина Ярховска