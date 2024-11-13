Сириус и ОАЭ договорились о совместных программах по подготовке олимпиадников

Федеральная территория Сириус и Объединенные Арабские Эмираты договорились совместно развивать образовательные программы и готовить детей к международным олимпиадам. Участвовать в них школьники из ОАЭ смогут на территории Сириуса, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Оценивать образовательные возможности Сириуса приехали принцесса Абу-Даби шейха Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, министр образования ОАЭ Сара Аль-Амири, посол ОАЭ в Российской Федерации Ахмад Аль-Джабер и другие представители делегации.

Им показали Образовательный центр, Университет «Сириус» и его лабораторный комплекс.

Сегодня программы Центра «Сириус» доступны детям из России и стран СНГ. Ранее Сириус договорился с научным сообществом Бразилии о создании партнерской школы, которая могла бы работать по российской модели.

Александра Каверина