Сириус и ОАЭ договорились о совместных программах по подготовке олимпиадников
Федеральная территория Сириус и Объединенные Арабские Эмираты договорились совместно развивать образовательные программы и готовить детей к международным олимпиадам. Участвовать в них школьники из ОАЭ смогут на территории Сириуса, сообщает пресс-служба федеральной территории.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Оценивать образовательные возможности Сириуса приехали принцесса Абу-Даби шейха Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, министр образования ОАЭ Сара Аль-Амири, посол ОАЭ в Российской Федерации Ахмад Аль-Джабер и другие представители делегации.
Им показали Образовательный центр, Университет «Сириус» и его лабораторный комплекс.
Сегодня программы Центра «Сириус» доступны детям из России и стран СНГ. Ранее Сириус договорился с научным сообществом Бразилии о создании партнерской школы, которая могла бы работать по российской модели.