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Челябинская компания «АСКО» перестала быть публичным акционерным обществом

Собрание акционеров ПАО «АСКО» единогласно утвердило устав организации в новой редакции, где нет указаний о публичности общества. Компания стала акционерным обществом, указано на портале раскрытия корпоративной информации.

После нововведений «АСКО» собирается подать заявление в Банк России об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах. Также компания обратится в Мосбиржу для делистинга всех акций (исключение из котировального списка).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «АСКО» зарегистрировано в 2001 году. Генеральным директором является Аркадий Любавин. В 2021 году организацию лишили лицензий на заключение договоров по личному и имущественному страхованию, а также ОСАГО. Такое решение ЦБ принял «в связи с нарушением минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств», а также «с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и стабильности финансового (страхового) рынка в части обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Компания входила в топ-10 лидеров по показателю сборов в ОСАГО по итогам девяти месяцев 2021 года. С 2016-го «АСКО» выступало ответчиком в 6,3 тыс. арбитражных дел с общей суммой взыскания 362,8 млн руб. Большинство из них касалось неисполнения обязательств по договорам страхования.

Сейчас «АСКО» является генеральным партнером страховой компании «Югория».

Виталина Ярховска

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