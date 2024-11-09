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обновлено 19:12

В Югре в ДТП с большегрузом погибли три человека, в том числе ребенок

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в ДТП погибли три человека, в том числе один ребенок, сообщили в региональной Госавтоинспекции. По данным ГИБДД, авария произошла сегодня вечером на 28 км автодороги «Подъезд к Сургуту» в Нефтеюганском районе.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Sandero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом. Водитель иномарки и два пассажира скончались.

«В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего»,– прокомментировали в окружной Госавтоинспекции.

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