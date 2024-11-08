В свердловском комитете родителей поддержали запрет доступа в школы квадроберам

Председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая поддержала ограничения доступа в школы детям, которые увлекаются квадробингом, об этом она заявила в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По ее словам, поведение квадробера может быть небезопасным как для него самого, так и для окружающих. «Нас спрашивали недавно: "Вот какое безобразие, не пустили детей квадроберов в школу". Я говорю, правильно сделали, они ходят на четырех конечностях, это небезопасно для других, для них, и вообще есть правила поведения в школе, их нужно соблюдать. Пожалуйста, будьте квадроберами дома. Если погружение серьезное, что пристают к людям, вообще-то страшно, ты можешь запнуться, упасть, неприятно. То нужно подумать, а психологически здоров ли человек, который хочет почему-то не быть человеком, хочет быть животным»,— считает Людмила Золотницкая.

Кроме того, спикер выступила за верификацию интернет-пользователей со входом в сеть по паспорту, так как «все должны быть прозрачны», но против ограничения доступа к соцсетям детям до 14 лет, так как они все равно найдут способ зайти. «Я считаю, что в интернет нужно ходить по паспорту уже давно, чтобы не было анонимности. Потому что мне нечего скрывать, и я хожу в интернет для того, чтобы работать, общаться, получать информацию»,— сообщила глава родительского комитета.

Ранее зампред думского комитета по информполитике России Андрей Свинцов подготовил законопроект о запрете «пропаганды квадробинга» в интернете, кино, СМИ и рекламе. Депутат заявил “Ъ”, что считает субкультуру подражания животным «частью работы западных спецслужб». Коллеги по Госдуме пока относятся к инициативе холодно.

Ирина Пичурина