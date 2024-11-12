СМИ: в районной администрации Петербурга прошел обыск после увольнения ее главы

После ухода Сергея Оверчука с поста главы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в здании администрации прошел обыск, пишет «Фонтанка». Следствие проводит оперативные мероприятия в кабинете председателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Оверчук

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Сергей Оверчук

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее в этот же день стало известно, что господин Оверчук решил покинуть кресло главы администрации по собственному желанию. Губернатор Александр Беглов принял заявление чиновника, сообщила пресс-служба правительства города.

Летом текущего года следствие уже интересовалось делами в администрации района, в июле обыск провели в кабинете заместителя Сергея Оверчука Игоря Комарова. Он был задержан и помещен в СИЗО по обвинению в получении взятки в размере более 1 млн руб.

Татьяна Титаева, Санкт-Петербург