Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чиновница на Кубани пыталась получить участок земли по поддельному документу

Ведущий специалист администрации сельского поселения Крымского района пыталась получить участок земли по поддельному документу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Женщина, находясь на служебной должности, сделала и заверила своей подписью и печатью органа местного самоуправления подложный экземпляр официального документа (выписку из распоряжения главы администрации Молдаванского сельсовета Крымского района 1993 года), согласно которому ей бесплатно предоставляется в собственность земельный участок на территории Кубани. После этого чиновница подала заявление в МФЦ о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права с приложением к заявлению поддельного документа.

Регистрирующий орган отказал во внесении данных об объекте недвижимости и регистрации права собственности на земельный участок. Его стоимость в случае формирования и постановки на кадастровый учет составляет 450 тыс. руб.

Женщина не только занимает должность в администрации, но и является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа с целью скрыть иное преступление), ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...