Чиновница на Кубани пыталась получить участок земли по поддельному документу

Ведущий специалист администрации сельского поселения Крымского района пыталась получить участок земли по поддельному документу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Женщина, находясь на служебной должности, сделала и заверила своей подписью и печатью органа местного самоуправления подложный экземпляр официального документа (выписку из распоряжения главы администрации Молдаванского сельсовета Крымского района 1993 года), согласно которому ей бесплатно предоставляется в собственность земельный участок на территории Кубани. После этого чиновница подала заявление в МФЦ о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права с приложением к заявлению поддельного документа.

Регистрирующий орган отказал во внесении данных об объекте недвижимости и регистрации права собственности на земельный участок. Его стоимость в случае формирования и постановки на кадастровый учет составляет 450 тыс. руб.

Женщина не только занимает должность в администрации, но и является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа с целью скрыть иное преступление), ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Алина Зорина