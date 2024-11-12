Спрос на аренду квартир на Кубани вырос на 76%

В октябре спрос на аренду квартир в Краснодарском крае увеличился на 76%. По данным «Авито Путешествия», средняя стоимость квартиры для краткосрочной аренды в регионе составила 3,1 тыс. руб. в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rupixel.ru Фото: rupixel.ru

Кубань стала самым популярным регионом для бронирования жилья в прошлом месяце. На край пришлось 8,1% всех бронирований по России. Число объектов в регионе выросло на 45% год к году.

Соседний Крым замкнул топ-20 самых популярных субъектов РФ среди российских путешественников. По данным сервиса, на республику приходится всего 1,4% всех бронирований. При этом число бронирований в регионе выросло на 160% год к году. В Крыму в среднем снять квартиру можно за 2,8 тыс. руб. в сутки. Число объектов в регионе увеличилось на 49%.

Татьяна Ручкина