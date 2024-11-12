В Татарстане проанализировали более 2,1 млн тонн пшеницы нового урожая

Специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК в Татарстане завершают исследование пшеницы нового урожая. Обработано более 2,1 млн тонн зерна (98,9% от объема, отобранного в этом году), большая часть которого относится к продовольственной пшенице, сообщили в пресс-службе центра.

В рамках мониторинга специалисты проанализировали более 4 тыс. образцов, собранных с полей региона. Итоги исследований показали, что около 20% урожая составляет ценная пшеница 3-го класса с содержанием клейковины выше 23%. Около 39% объема соответствует 4-му классу, а 41% — 5-му.

По словам директора филиала Татьяны Менликеевой, пшеница 3-го и 4-го классов соответствует экспортным стандартам по основным показателям качества: содержание белка достигает 19%, масса на литр — до 824 г. Качество зерна оценивалось по 19 параметрам, включая цвет, запах и влажность.

Анар Зейналов