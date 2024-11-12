ГК «Ариант» подала иск к свердловским властям за убытки от деприватизации

ООО «Группа компаний Ариант» подало исковое заявление в Арбитражный суд Челябинской области к свердловскому министерству по управлению госимуществом (МУГИСО), комитету по управлению госимуществом Кузбасса, а также к челябинскому министерству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из материалов суда, ГК пытается взыскать убытки, «причиненные незаконными действиями органов государственной власти» в размере 1 млн руб. Из текста искового заявления следует, что противоправность действий МУГИСО якобы установлена решением суда по другому делу. Речь идет об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры РФ к Юрию и Людмиле Антиповым и компании «Эталон» о взыскании их активов в пользу государства.

Заявитель считает, что региональные органы власти причастны к приватизации трех предприятий группы ЧЭМК, которую признали незаконной весной 2024 года. В частности, суд удовлетворил требования Генеральной прокуратуры о передаче в собственность государства акций Серовского завода ферросплавов (Свердловская область).

Но исковое заявление ГК «Ариант» было подано с нарушением требований – к иску не приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, поэтому дело пока оставили без движения.

По данным сервиса Rusprofile.ru, ГК «Ариант» зарегистрирована в Челябинске, ее учредителями являются Владимир и Александр Кретовы. Ранее «Ариант» и группа компаний ЧЭМК входили в один холдинг — Урало-Сибирскую металлургическую компанию (УСМК). Она была основана в 2012 году Юрием Антиповым и Александром Аристовым. В ее состав входили АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), «Кузнецкие ферросплавы», АО «Серовский завод ферросплавов», ООО «Катав-Ивановский литейно-механический завод» и «Метагломерат», ГК «Ариант». Несколько лет назад предприниматели разделили бизнес. Семье Аристова перешла структура «Арианта», а господину Антипову — металлургические предприятия.

Подробнее — в материале «Миллион с подвохом».

Мария Игнатова