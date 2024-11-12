В Краснодаре выросло число вакансий для ремонтников обуви и одежды

Работники ремесла пошива, ремонта обуви и одежды стали лидерами по приросту вакансий за III квартал 2024 года в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Спрос на работников по пошиву, ремонту обуви и одежды в Краснодаре увеличился на 38%. Средние зарплатные предложения для таких специалистов составили около 63,9 тыс. руб. в месяц.

Значительный прирост вакансий отмечен также в других направлениях. За год на 34% увеличилось число вакансий для работников в сфере строительства и ремонта. В этом сегменте в среднем предлагают 89,2 тыс. руб. На 31% увеличился спрос на работников складов и производственных линий, а средняя предлагаемая заработная плата составила 67,3 тыс. руб. в месяц.

Алина Зорина