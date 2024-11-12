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Коммерсантъ FM
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Оппозиция разблокировала мосты на въезде в Сухум после освобождения активистов

Оппозиция Абхазии, перекрывшая три автомобильных моста на въезде в Сухум (Кодорский, Верхнегумистинский и Нижнегумистинский), разблокировала дорогу. Перед этим из-под стражи освободили всех четырех активистов, задержанных во время протестов 11 ноября. Их освобождение было главным условием разблокировки дорог.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Движение транспорта было затруднено почти сутки: оппозиция пропускала только машины скорой помощи. «Ребят задержали за их идею, за любовь к Родине. Мы тут стояли для того, чтобы продемонстрировать им поддержку и показать властям свое единство»,— сказал представитель оппозиции Леван Микаа, выступая перед протестующими, передает ТАСС).

Несколько часов назад генпрокурор Абхазии Адгур Агрба предложил освободить всех задержанных участников протестов в обмен на разблокировку дорог, как того и требовала оппозиция. Из-под стражи выпустили активистов Аслана Гварамию, Омара Смыра, Рамаза Джопуа и Гарри Кокаю. Также освободили экс-депутата парламента республики Тенгиза Агрбу, который был задержан еще 9 ноября за оскорбление власти в соцсетях.

Протесты в Сухуме начались 11 ноября после задержания активистов, выступавших против запланированной 15 ноября ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оно предполагает, что российские компании могут реализовывать инвестиционные проекты на территории Абхазии. Оппозиция считает соглашение разрушительным для экономики Абхазии в том числе потому, что оно якобы включает в себя «скрытую форму легализации продажи апартаментов» республики.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Инвестиции взволновали Абхазию».

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