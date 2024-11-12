В Краснодаре возбудили дело из-за попытки продать землю под ЖК «Речной бриз»

В отношении арбитражного управляющего ООО «Габион» Якова Струкова возбудили административное дело за попытку продать земельный участок под ЖК «Речной бриз» в Краснодаре. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в правоохранительных органах региона.

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«В отношении арбитражного управляющего Якова Струкова вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 3, 3.1 статьи 14.13 КоАП»,— сообщил источник.

Как сообщал «Ъ-Кубань», земельный участок под ЖК «Речной бриз» выставили на торги в рамках банкротства застройщика «Габион». Начальная цена лота — 355,2 млн руб. Объект расположен на Парусной улице, общая площадь участка составляет 14,6 тыс. кв. м. Торги назначены на 19 ноября 2024 года. На земельном участке расположены три многоэтажных дома, в которых с 2020 года живут собственники.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Габион» зарегистрировано в Краснодаре в 2003 году. Единственный учредитель — Сергей Клименченко. Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Габион» банкротом в апреле 2024 года. Инициатором банкротства стала ИФНС России №5 по Краснодару. Из отчета временного управляющего от 29 марта 2024 года следует, что общество имеет непогашенную задолженность перед кредиторами 37,8 млн руб.

ЖК «Речной бриз» должны были сдать еще летом 2017 года. Но застройщик не смог выполнить все свои обязательства, проблемы возникли в том числе с подключением к сетям теплоснабжения. В итоге достройку жилого комплекса взяли на контроль власти Краснодарского края. В 2020 году дома ввели в эксплуатацию.

Позже руководитель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов многоквартирных домов в ЖК «Речной бриз».

Тат Гаспарян