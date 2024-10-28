Глава СКР требует доклад по делу жильцов краснодарского ЖК «Речной бриз»

Руководитель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов многоквартирных домов в ЖК «Речной бриз» в Краснодаре. Участок застройщика-банкрота под заселенными многоэтажками выставили на продажу, напомнили в информационном центре федерального следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

К господину Бастрыкину обратились жильцы трех многоквартирных домов на улице Парусной. Несмотря на то, что граждане более четырех лет назад приобрели в собственность квартиры в ЖК «Речной бриз», земельный участок под зданиями выставлен на торги из-за банкротства организации — застройщика ООО «Габион». Краснодарцы боятся, что новый собственник может отключить подачу коммунальных ресурсов в дома и им придется продать жилье по заниженной стоимости.

По данному факту в СУ СКР по Краснодарскому краю проводят проверку. Руководитель СКР ждет доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

«Ъ-Кубань» писал, что земельный участок под ЖК «Речной бриз» выставили на продажу за 355 млн руб. Юристы считают, что, если торги состоятся, их могут признать недействительными.

Вячеслав Рыжков