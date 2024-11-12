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Коммерсантъ FM
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МИД Молдавии вызвал временного поверенного Грузии из-за слов Кобахидзе

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало временного поверенного в делах Грузии в Кишиневе Давида Бочоришвили из-за призыва грузинского премьера Ираклия Кобахидзе расследовать нарушения на выборах молдавского президента. Ведомство выразило недовольство «искаженными и непоследовательными» заявлениями господина Кобахидзе.

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«Мы хотели бы отметить, что отношения сотрудничества и традиционная дружба между Республикой Молдова и Грузией, а также цели, которые каждое из наших государств преследует в процессе европейской интеграции, должны преобладать»,— говорится в заявлении молдавского МИДа.

На полях саммита Европейского политического сообщества в Будапеште на прошлой неделе Ираклий Кобахидзе обвинил в двойных стандартах европейских лидеров, требующих расследования фальсификаций на парламентских выборах в Грузии. По его словам, на выборах президента Молдавии «нарушений было гораздо больше». Накануне, вернувшись к этой теме, он заявил, что если и нужно проводить расследование, то в Молдавии.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, второй — 3 ноября. Президент Майя Санду победила, набрав 55,33% голосов, при этом оппозиция результаты не признала. 26 октября состоялись парламентские выборы в Грузии, по итогам которых победила правящая «Грузинская мечта». Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях. Провести расследование призвали в том числе страны Евросоюза.

О последствиях выборов в Грузии — в материале «Ъ» «Грузинскому премьеру нашли место не по алфавиту».

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