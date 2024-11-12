Shell выиграла апелляцию на решение нидерландского суда по сокращению выбросов

Апелляционный суд Нидерландов отменил решение нижестоящего суда, принятое в 2021 году, в соответствии с которым Shell предписывалось глобально сократить вредные выбросы на 45% к 2030 году. В мае 2021 года суд первой инстанции Гааги счел, что Shell несет частичную ответственность за изменение климата, и обязал нефтяную компанию сократить объем вредных выбросов на 45% к 2030 году, отталкиваясь от уровня 2019 года. Истцами по делу выступали нидерландское подразделение движения «Друзья Земли», около 17 тыс. граждан и еще 6 организаций, которые требовали, чтобы «суд обязал загрязняющую транснациональную корпорацию выделять меньше CO2 ради сохранения климата».

Однако сегодня, 12 ноября, Апелляционный суд заявил, что, хотя Shell и должна сокращать вредные выбросы, требование об их сокращении на 45% к 2030 году является необоснованным. Компания также заявила, что уже выполняет собственную программу по сокращению вредных выбросов. «Мы приветствуем решение суда,— отметил глава Shell Ваэл Саван.— Это решение является верным не только для нашей компании, но и для Нидерландов и всего процесса по энергетическому переходу (на более чистые виды энергии.— ''Ъ'')».

В октябре в арбитражный суд Москвы был подан иск Генпрокуратуры России, которая рассчитывает взыскать ущерб с Shell, нанесенный в связи с ее деятельностью в России.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «И Shell с ней».

Евгений Хвостик