На месте гипермаркета «Карусель» в Сипайлово планируют построить жилой комплекс

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Баязита Бикбая, Маршала Жукова и Академика Королева (напротив парка «Кашкадан»). Проекты разработаны по обращению ООО «Технический заказчик "Стратег"».

Проектами предполагается снос пустующего здания гипермаркета «Карусель», автоцентра, шиномонтажки, кафе и торгового павильона. Общая площадь сносимых объектов — 9,3 тыс. кв. м. На их месте планируется построить два жилых комплекса из пяти зданий, рассчитанных на 2,1 тыс. человек. Общая площадь квартир составит 62 тыс. кв. м. Минимальная высота жилых домов — 19 этажей, максимальная — 32 этажа.

Вместе с жильем планируется построить автостоянки, трансформаторные подстанции и общественное здание с художественной школой и фитнесом. Также должен быть реконструирован строительный магазин «Сатурн».

По мнению авторов документа, для обслуживания населения необходимы 124 места в детских садах и 330 мест в школах. Потребность в детских садах планируется удовлетворить за счет размещения встроенного в жилой дом дошкольного учреждения, а в школах — за счет имеющихся школ № 37 и 38 и татарской гимназии № 84.

Размещение новых остановок общественного транспорта проектами не предусмотрено.

Идэль Гумеров