Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На месте гипермаркета «Карусель» в Сипайлово планируют построить жилой комплекс

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Баязита Бикбая, Маршала Жукова и Академика Королева (напротив парка «Кашкадан»). Проекты разработаны по обращению ООО «Технический заказчик "Стратег"».

Проектами предполагается снос пустующего здания гипермаркета «Карусель», автоцентра, шиномонтажки, кафе и торгового павильона. Общая площадь сносимых объектов — 9,3 тыс. кв. м. На их месте планируется построить два жилых комплекса из пяти зданий, рассчитанных на 2,1 тыс. человек. Общая площадь квартир составит 62 тыс. кв. м. Минимальная высота жилых домов — 19 этажей, максимальная — 32 этажа.

Вместе с жильем планируется построить автостоянки, трансформаторные подстанции и общественное здание с художественной школой и фитнесом. Также должен быть реконструирован строительный магазин «Сатурн».

По мнению авторов документа, для обслуживания населения необходимы 124 места в детских садах и 330 мест в школах. Потребность в детских садах планируется удовлетворить за счет размещения встроенного в жилой дом дошкольного учреждения, а в школах — за счет имеющихся школ № 37 и 38 и татарской гимназии № 84.

Размещение новых остановок общественного транспорта проектами не предусмотрено.

Идэль Гумеров

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...