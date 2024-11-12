«Россия» увеличила частоту рейсов из Сочи в Дубай

Между Сочи и Дубаем запустили дополнительные рейсы. Частоту полетов увеличила авиакомпания «Россия» в связи с ростом спроса на авиаперевозки в период бархатного сезона в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Авиакомпания будет ежедневно выполнять полеты из Сочив аэропорт Аль-Мактум. В пресс-службе напомнили, что на воздушной линии Сочи – Дубай эксплуатируют российские «Суперджет 100» вместимостью 87 человек. Авиабилеты в продаже по тарифам «Эконом» и «Бизнес».

Из Сочи рейс SU/FV6681 вылетает каждый день в 7:30, прилет в 12:35. Вылет SU/FV6682 из Дубая в 13:35, прилет в 16:40. Для каждого аэропорта указано местное время.

В «России» напомнили, что возобновили полеты между Сочи и Дубаем в начале октября. Поначалу рейсы выполнялись три раза в неделю, затем частота увеличилась до пяти. Теперь самолеты летают ежедневно.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания Nordwind в новогодние праздники 2024/2025 годов расширит программу полетов из Санкт-Петербурга в Сочи. В период с 23 декабря по 12 января рейсы на курорт будут выполнять до пяти раз в неделю.

Вячеслав Рыжков